НБУ выпустит монеты, посвященные войне с рф

Национальный банк Украины начинает работу над созданием первой памятной монеты из серии
Которая расскажет миру о героическом сопротивлении украинцев российским захватчикам.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
По итогам открытого народного голосования за эскизы монет и творческие работы, посвященные героическому сопротивлению Вооруженных сил Украины и всего украинского народа военной агрессии РФ, было выбрано 5 работ в номинации "Лучший эскиз": "Единство – сила", "Остров Змеиный", "Призрак Киева", "Слава Героям" и "Украина – мать героев".
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
По итогам открытого народного голосования за эскизы монет и творческие работы, посвященные героическому сопротивлению Вооруженных сил Украины и всего украинского народа военной агрессии РФ, было выбрано 5 работ в номинации "Лучший эскиз": "Единство – сила", "Остров Змеиный", "Призрак Киева", "Слава Героям" и "Украина – мать героев".
В номинации "Лучшая творческая работа" победили работы "Берегиня", "Героям слава!", "Приглашаем в Чернобаевку", "Аист" и "Слава Героям!".
Отмечается, что, рассмотрев все эскизы и учтя результаты народного голосования, Нацбанк начинает работу по созданию первой монеты.
Планируется, что одна сторона этой монеты будет воссоздана по мотивам эскиза "Единство – сила" авторства Алины Малюты, вошедшего в 5 лучших эскизов по итогам открытого голосования, другая – по мотивам эскиза "Помощь стран-партнеров" авторства Сергея Топкина, который также принимал участие в конкурсе.
Другие эскизы и творческие работы Национальный банк также будет воплощать в нумизматической продукции Украины (памятных монетах, медалях, сувенирных банкнотах и тому подобное), о чем будет сообщено дополнительно.
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