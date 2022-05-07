НБУ выпустит монеты, посвященные войне с рф

14:32 04 мая Киев, Украина

Национальный банк Украины начинает работу над созданием первой памятной монеты из серии

Которая расскажет миру о героическом сопротивлении украинцев российским захватчикам.



Об этом сообщила пресс-служба регулятора.



По итогам открытого народного голосования за эскизы монет и творческие работы, посвященные героическому сопротивлению Вооруженных сил Украины и всего украинского народа военной агрессии РФ, было выбрано 5 работ в номинации "Лучший эскиз": "Единство – сила", "Остров Змеиный", "Призрак Киева", "Слава Героям" и "Украина – мать героев".





В номинации "Лучшая творческая работа" победили работы "Берегиня", "Героям слава!", "Приглашаем в Чернобаевку", "Аист" и "Слава Героям!".



Отмечается, что, рассмотрев все эскизы и учтя результаты народного голосования, Нацбанк начинает работу по созданию первой монеты. В номинации "Лучшая творческая работа" победили работы "Берегиня", "Героям слава!", "Приглашаем в Чернобаевку", "Аист" и "Слава Героям!".Отмечается, что, рассмотрев все эскизы и учтя результаты народного голосования, Нацбанк начинает работу по созданию первой монеты.

"В условиях войны украинский народ демонстрирует абсолютное и несокрушимое единство... именно поэтому наша монета будет называться "В единстве – сила". Сила, которая будет отражать всенародное единение украинцев в борьбе против российского агрессора, а также международную поддержку, которую оказывает Украине весь мир", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.



Планируется, что одна сторона этой монеты будет воссоздана по мотивам эскиза "Единство – сила" авторства Алины Малюты, вошедшего в 5 лучших эскизов по итогам открытого голосования, другая – по мотивам эскиза "Помощь стран-партнеров" авторства Сергея Топкина, который также принимал участие в конкурсе.



Другие эскизы и творческие работы Национальный банк также будет воплощать в нумизматической продукции Украины (памятных монетах, медалях, сувенирных банкнотах и тому подобное), о чем будет сообщено дополнительно.