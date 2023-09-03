НБУ выпустил памятные монеты: отражение духа смелости и решимости, которыми обладают украинцы

Сегодня, 24 августа, Национальный Банк Украины объявил о выпуске уникальных памятных монет, посвященных годовщине независимости страны. Монеты, названные "Смелость быть. UA".
Об этом 24 августа сообщила пресс-служба НБУ.
Главное послание новых монет - отражение духа смелости и решимости, которыми обладает украинский народ. Серебряная поверхность монеты, частично зеркальная, создает уникальный эффект: каждый обладатель монеты может увидеть себя в ее отражении, символизируя свою принадлежность к несокрушимой украинской нации. Глава Нацбанка, Андрей Пышный, подчеркнул, что эти монеты - это награда каждому украинцу за их смелость и доблесть.
Памятные монеты "Смелость быть. UA" становятся новым звеном в серии "Бессмертная моя Украина". Монеты имеют номинал 10 гривен и изготовлены из серебра 925 пробы, с локальной позолотой, символизируя ценность и блеск национального духа. Качество чеканки монет - "специальный анциркулейтед", а дизайн олицетворяет символ трезубца, стоящего на фоне зеркального лезвия меча, которое сверкает как новая надежда, напоминая о героическом сопротивлении.
Помимо серебряных монет, также была представлена памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен. Ее дизайн тесно связан с общей концепцией серебряных монет, подчеркивая символизм лезвия меча на матовом фоне. Этот образ символизирует готовность украинцев защищать свою независимость, готовность держать оружие в руках, если потребуется.
Общий тираж серебряных монет составляет до 5 000 штук, а монет из нейзильбера - 75 000 штук.
Об этом 24 августа сообщила пресс-служба НБУ.
Главное послание новых монет - отражение духа смелости и решимости, которыми обладает украинский народ. Серебряная поверхность монеты, частично зеркальная, создает уникальный эффект: каждый обладатель монеты может увидеть себя в ее отражении, символизируя свою принадлежность к несокрушимой украинской нации. Глава Нацбанка, Андрей Пышный, подчеркнул, что эти монеты - это награда каждому украинцу за их смелость и доблесть.
Памятные монеты "Смелость быть. UA" становятся новым звеном в серии "Бессмертная моя Украина". Монеты имеют номинал 10 гривен и изготовлены из серебра 925 пробы, с локальной позолотой, символизируя ценность и блеск национального духа. Качество чеканки монет - "специальный анциркулейтед", а дизайн олицетворяет символ трезубца, стоящего на фоне зеркального лезвия меча, которое сверкает как новая надежда, напоминая о героическом сопротивлении.
Помимо серебряных монет, также была представлена памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен. Ее дизайн тесно связан с общей концепцией серебряных монет, подчеркивая символизм лезвия меча на матовом фоне. Этот образ символизирует готовность украинцев защищать свою независимость, готовность держать оружие в руках, если потребуется.
Общий тираж серебряных монет составляет до 5 000 штук, а монет из нейзильбера - 75 000 штук.
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