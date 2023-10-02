НБУ ввел в обращение памятные монеты "Украинский борщ"

07:29 02 октября Киев, Украина

Национальный банк Украины ввел в обращение памятные монеты "Украинский борщ" . В частности, это монеты номиналом 5 и 10 гривен.

"Борщ – наш маркер национальной идентичности. Недаром наш враг так яростно пытался присвоить себе это блюдо. Не получилось. В прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в перечень объектов нематериального культурного наследия. Поэтому должны питать наш борщ, оберегать и распространять знания о нем миром", - говорится в сообщении НБУ.

Презентовал памятные монеты "Украинский борщ" заместитель председателя НБУ Алексей Шабан на фестивале нематериального культурного наследия "Живая культура – Живой мир", который состоялся в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины.

"Мы считаем своим долгом соприкасаться с сохранением и приумножением украинской культуры и национального наследия. И эти новые монеты станут еще одним напоминанием об уникальности нашей страны и ее народа", — сказал Шабан.

Тираж монет составляет 2500 экземпляров для номинала 10 гривен и 75 000 для номинала 5 гривен соответственно.

Купить памятные монеты "Украинский борщ" можно будет с 4 октября в онлайн-магазине НБУ, сообщается на сайте Нацбанка.