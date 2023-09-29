НБУ увеличил сроки обмена старой валюты

11:21 29 сентября Киев, Украина

Национальный банк Украины продлил срок обмена устаревших монет и банкнот гривны, которые перестали быть средством платежа и были изъяты из обращения.



Эта информация опубликована на официальном сайте Нацбанка.



Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен старого образца, выпущенные до 2003 года, будут приниматься для обмена до окончания действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.



Обмен таких монет и банкнот возможен без взимания комиссии и ограничений в офисах Национального банка, расположенных в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком.



Кроме того, граждане могут произвести обмен в отделениях следующих авторизованных банков:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Дополнительную информацию о доступных местах обмена можно найти на официальных веб-сайтах указанных банков.



Следует отметить, что обмен монетами и банкнотами всех номиналов допускается только в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).