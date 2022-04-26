НБУ раскрыл несколько новых мошеннических схем

Мошенники не остаются в стороне от горя украинцев из-за войны и пытаются украсть деньги в новых реалиях.
Об этом предупредил Национальный банк Украины и раскрыл несколько новых мошеннических схем.
"Платное разминирование"
Одним из способов обмана людей стали так называемые "услуги платного разминирования".
"Платное разминирование"
Одним из способов обмана людей стали так называемые "услуги платного разминирования".
Украинцам напоминают, что все работы по разминированию проводятся работниками ГСЧС бесплатно согласно плану и в порядке очереди.
Поэтому впускать мошенников в свои дома и платить им деньги нельзя. Более того, о них обязательно следует сообщить в полицию по номеру "102".
Освобождение из плена за деньги
Еще об одном сценарии мошенничества - "освобождении из плена за деньги" - рассказали в командовании морской пехоты. Жертвами мошенников становятся родные и близкие военнослужащих.
Поэтому впускать мошенников в свои дома и платить им деньги нельзя. Более того, о них обязательно следует сообщить в полицию по номеру "102".
Освобождение из плена за деньги
Еще об одном сценарии мошенничества - "освобождении из плена за деньги" - рассказали в командовании морской пехоты. Жертвами мошенников становятся родные и близкие военнослужащих.
Украинцев предупреждают, что представители командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают деньги. Также отмечается, что вопросы освобождения военнопленных находятся лишь в компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит.
"Выплаты всем жителям Украины"
Мошенники делают рассылки, в которых говорится якобы о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В таких сообщениях обычно содержится ссылка на сайт, на котором якобы можно оформить заявку на получение помощи.
"Выплаты всем жителям Украины"
Мошенники делают рассылки, в которых говорится якобы о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В таких сообщениях обычно содержится ссылка на сайт, на котором якобы можно оформить заявку на получение помощи.
В качестве примера такого мошеннического SMS приводится такой: "Дорогие братья и сестры!!! С сегодняшнего дня мы начинаем выплаты всем жителям Украины, независимо от места нахождения и социального статуса. Всем взрослым выплата составляют: защитникам Украины 5000 гривень, женщинам 4000 гривень, детям 3000 гривень".
Украинцам следует помнить, что нельзя переходить по ссылкам из таких сообщений, поскольку они ведут на мошеннический сайт. И в целом, нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев.
Всю информацию о возможных выплатах помощи от государства следует искать на официальных источниках госучреждений.
Украинцам следует помнить, что нельзя переходить по ссылкам из таких сообщений, поскольку они ведут на мошеннический сайт. И в целом, нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев.
Всю информацию о возможных выплатах помощи от государства следует искать на официальных источниках госучреждений.
Также следует обращать внимание на правильность названия сайтов, на которые переходите и где вводите свои персональные данные.
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