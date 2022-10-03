НБУ презентовал памятную монету, посвященную территориальной обороне

13:17 03 октября Киев, Украина

Национальный банк представил оборотную памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 грн.

Об этом во время презентации монеты сказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

"Сегодня мы презентуем оборотную памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины". Это первая оборотная монета из серии Вооруженные силы Украины, которая по размерам и техническим характеристикам идентична обычной монете номиналом 10 грн", - сказал Шабан.