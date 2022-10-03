НБУ презентовал памятную монету, посвященную территориальной обороне

Национальный банк представил оборотную памятную монету "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" номиналом 10 грн.
Об этом во время презентации монеты сказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
Заместитель председателя НБУ отметил, что это первая монета со значительным тиражом 10 млн штук. Ранее Нацбанк выпускал монеты тиражами до 5 млн штук.
Памятная монета "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" обязательна к принятию во время наличных расчетов.
Он сообщил, что на реверсе монеты изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, а также логотип и лозунг Сил территориальной обороны ВСУ: "Готовы к сопротивлению". Аверс монеты – идентичен всем остальным монетам номиналом 10 гривень.
Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Национальный банк будет пополнять этими монетами кассы банков.
Памятная монета "Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины" обязательна к принятию во время наличных расчетов.
Он сообщил, что на реверсе монеты изображены две стилизованные фигуры военнослужащих, а также логотип и лозунг Сил территориальной обороны ВСУ: "Готовы к сопротивлению". Аверс монеты – идентичен всем остальным монетам номиналом 10 гривень.
Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Национальный банк будет пополнять этими монетами кассы банков.
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