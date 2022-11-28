НБУ издал памятную медаль Город героев - Мариуполь

Национальный банк Украины изготовил памятную медаль, как дань уважения к героям, защитникам и жителям Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
На аверсе - фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции Азовстали, на которые летят бомбы.
Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь - один из геральдических элементов, который содержится на гербе Мариуполя. Это образ надежды на освобождение и возрождение украинского города.
Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж - до 100 000 штук (в том числе до 50 000 штук в 2022 году).
Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж - до 100 000 штук (в том числе до 50 000 штук в 2022 году).
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