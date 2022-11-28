НБУ издал памятную медаль Город героев - Мариуполь

08:00 28 ноября Киев, Украина

Национальный банк Украины изготовил памятную медаль , как дань уважения к героям, защитникам и жителям Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба НБУ

"Дизайн создала киевская художница Марина Куц. Реверс медали содержит образ воина, вокруг которого стилизованы обломки, оружие и перекрестие прицела", - говорится в сообщении НБУ.

На аверсе - фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции Азовстали, на которые летят бомбы.

"В написании слова Мариуполь букву "и" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, а буква "о" имитирует карту города, созданную из двух профилей - детского и взрослого, как символ принудительной депортации", - объяснили в Нацбанке.

Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь - один из геральдических элементов, который содержится на гербе Мариуполя. Это образ надежды на освобождение и возрождение украинского города.



Медаль изготовлена из нейзильбера, ее тираж - до 100 000 штук (в том числе до 50 000 штук в 2022 году).