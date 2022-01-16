Названы самые популярные статьи украинской «Википедии» за 2021 год

Самые популярные статьи в украинской Википедии за 2021 год назвали в пресс-службе ОО Викимедиа Украина.
Первой по количеству просмотров стала статья об Украине. Впервые ее просмотрели более миллиона раз. На 2-м месте оказалась статья о Тарасе Григорьевиче Шевченко, а на третьем – о Киеве (в 2020 году она была на 4-м месте).
Первой по количеству просмотров стала статья об Украине. Впервые ее просмотрели более миллиона раз. На 2-м месте оказалась статья о Тарасе Григорьевиче Шевченко, а на третьем – о Киеве (в 2020 году она была на 4-м месте).
В топ-5 также вошли статья о Лесе Украинке и запросе «английский язык».
25 самых популярных статей украинской "Википедии"за 2021 год:
- Украина (1 003 326 просмотров)
- Шевченко Тарас Григорьевич (772515)
- Киев (623777)
- Леся Украинка (571087)
- Английский язык (431688)
- Украинский язык (385842)
- Франко Иван Яковлевич (372660)
- США (364183)
- Вторая мировая война (364084)
- Киевская Русь (33 542)
- Первая мировая война (297766)
- Елизавета II (293809)
- Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (292536)
- Великобритания (290323)
- Львов (279046)
- Десять заповедей (273141)
- Богдан Хмельницкий (267095)
- ВСУ (263368)
- Бандера Степан Андреевич (262961)
- Евросоюз (261411)
- YouTube (253811)
- СССР (250662)
- Германия (250224)
- Население Украины (241887)
- Украинский алфавит (241574)
По словам администратора украинского раздела «Википедии» Николая Козленко, в 2021 году у украинцев вырос интерес к тематике войны.
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