Названы самые популярные статьи украинской «Википедии» за 2021 год

18:22 14 Январь Киев, Украина

Самые популярные статьи в украинской Википедии за 2021 год назвали в пресс-службе ОО Викимедиа Украина.



Первой по количеству просмотров стала статья об Украине. Впервые ее просмотрели более миллиона раз. На 2-м месте оказалась статья о Тарасе Григорьевиче Шевченко, а на третьем – о Киеве (в 2020 году она была на 4-м месте).





В топ-5 также вошли статья о Лесе Украинке и запросе «английский язык».

25 самых популярных статей украинской "Википедии"за 2021 год: