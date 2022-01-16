Названы самые популярные статьи украинской «Википедии» за 2021 год

18:22 14 Январь Киев, Украина

Самые популярные статьи в украинской Википедии за 2021 год назвали в пресс-службе ОО Викимедиа Украина.

Первой по количеству просмотров стала статья об Украине. Впервые ее просмотрели более миллиона раз. На 2-м месте оказалась статья о Тарасе Григорьевиче Шевченко, а на третьем – о Киеве (в 2020 году она была на 4-м месте).

В топ-5 также вошли статья о Лесе Украинке и запросе «английский язык».
25 самых популярных статей украинской "Википедии"за 2021 год:
  • Украина (1 003 326 просмотров)
  • Шевченко Тарас Григорьевич (772515)
  • Киев (623777)
  • Леся Украинка (571087)
  • Английский язык (431688)
  • Украинский язык (385842)
  • Франко Иван Яковлевич (372660)
  • США (364183)
  • Вторая мировая война (364084)
  • Киевская Русь (33 542)
  • Первая мировая война (297766)
  • Елизавета II (293809)
  • Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (292536)
  • Великобритания (290323)
  • Львов (279046)
  • Десять заповедей (273141)
  • Богдан Хмельницкий (267095)
  • ВСУ (263368)
  • Бандера Степан Андреевич (262961)
  • Евросоюз (261411)
  • YouTube (253811)
  • СССР (250662)
  • Германия (250224)
  • Население Украины (241887)
  • Украинский алфавит (241574)

    По словам администратора украинского раздела «Википедии» Николая Козленко, в 2021 году у украинцев вырос интерес к тематике войны.