Названы допоснования для освобождения от военной службы

20:31 01 апреля Киев, Украина

Верховная Рада приняла закон, разрешающий освобождать от военной службы некоторые дополнительные категории граждан.



За проголосовали 317 народных депутатов. Закон вступает в силу дня опубликования.



Согласно закону, были установлены дополнительные основания для увольнения с военной службы во время военного положения:

беременность;

пребывание в отпуске по уходу за ребенком или же освобождение одного из супругов;

увольнение одного из супругов в случае, когда оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка (детей);

воспитание несовершеннолетнего ребенка (детей) самостоятельно.

Кроме того, закон предусматривает право на отсрочку от призыва по мобилизации и призыва на срочную службу для женщин и мужчин с несовершеннолетними детьми, если военную службу проходят их муж или жена.



Отметим, что право на освобождение от военной службы в связи с общей мобилизацией до сих пор имели только люди, достигшие 60 лет (для высшего офицерского состава – 64), непригодные к военной службе со снятием с военного учета, а также люди, приговоренные к лишение или ограничение свободы или лишение воинского звания.



Напомним, 15 марта Рада также приняла закон об освобождении от военной службы людей с инвалидностью и ухаживающих за такими людьми или за тяжелобольными детьми.