Названо число пленных украинских воинов и мирных граждан, - Верещук

К сожалению, ни одна война не обходится без пленных. А на захваченных врагом территориях пленными могут стать мирные граждане. О ситуации с попавшими в плен врага украинцами рассказала сегодня, 16 апреля, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона. Российские захватчики взяли в плен около 700 военнослужащих ВСУ и удерживают в заложниках более 1 тысячи гражданских лиц.
Но, по ее словам, ситуация усложняется тем, что захватчики берут в заложники также и гражданских лиц на оккупированных территориях.
Она выразила уверенность, что украинцы будут обязательно освобождены. Для этого прилагаются все усилия.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Украина и Россия провели четвертый обмен пленными. По его итогам удалось вернуть 30 человек – 22 военных и восемь гражданских.
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