Названо число пленных украинских воинов и мирных граждан, - Верещук

13:41 16 апреля Киев, Украина

К сожалению, ни одна война не обходится без пленных. А на захваченных врагом территориях пленными могут стать мирные граждане. О ситуации с попавшими в плен врага украинцами рассказала сегодня, 16 апреля, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона. Российские захватчики взяли в плен около 700 военнослужащих ВСУ и удерживают в заложниках более 1 тысячи гражданских лиц.

"Касательно военных, у нас в принципе приблизительный паритет: у нас более 700 их пленных, и у них приблизительно такое же количество", – заявила Верещук.

Но, по ее словам, ситуация усложняется тем, что захватчики берут в заложники также и гражданских лиц на оккупированных территориях.

"Они схватили более 1 тысячи и, к сожалению, из них около 500 – это женщины. И мы, очевидно, еще раз и еще раз будем повторять… мы не будем обменивать военных на гражданских – это запрещено Женевскими конвенциями. Мы не будем нарушать международное гуманитарное право и потому мы требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских", – сказала Верещук.

Она выразила уверенность, что украинцы будут обязательно освобождены. Для этого прилагаются все усилия.

"Мы подаем списки постоянно. Другое дело, что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает только частично и только тех, кого они считают нужным отдать. Это постоянная, перманентная борьба за людей, но мы не бросим их… Нужно немного подождать. Понимаете, с каким врагом мы имеем дело", – резюмировала вице-премьер.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Украина и Россия провели четвертый обмен пленными. По его итогам удалось вернуть 30 человек – 22 военных и восемь гражданских.