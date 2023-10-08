Названа сумма едииновременной помощи, выплаченной жертвам подрыва Каховской ГЭС

10:36 08 октября Киев, Украина

Все, кто на момент подрыва Каховской ГЭС проживали или были зарегистрированы в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению, могут получить единовременную помощь от государства.

Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, уже более 97 млн грн государственной помощи получили пострадавшие из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях.

Отмечается, что речь идет об единовременной финансовой помощи в размере 5 тыс. грн от государства лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.

"По состоянию на 5 октября такую финансовую поддержку получили пострадавшие жители Херсонской и Николаевской областей на общую сумму более 97,5 миллиона гривен. Таким образом, госпомощь уже выплачена 18 482 жителям Херсонщины и 1035 - Николаевщины", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что заявления на эту помощь от государства принимаются до 31 октября 2023 года включительно.

"Ее могут получить люди, которые на момент подрыва ГЭС проживали (были зарегистрированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что деньги могут получить и те лица, которые покинули территорию после 6 июня.

Украина будет восстанавливать разрушенную оккупантами Каховскую дамбу. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это вызвало масштабные затопления на юге Украины, повлекло за собой гуманитарную и экологическую катастрофу. При этом сумма прямого ущерба составила по меньшей мере 2 млрд долларов.