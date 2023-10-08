Названа сумма едииновременной помощи, выплаченной жертвам подрыва Каховской ГЭС

Все, кто на момент подрыва Каховской ГЭС проживали или были зарегистрированы в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению, могут получить единовременную помощь от государства.
Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, уже более 97 млн грн государственной помощи получили пострадавшие из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях.
Отмечается, что речь идет об единовременной финансовой помощи в размере 5 тыс. грн от государства лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.
В министерстве отмечают, что заявления на эту помощь от государства принимаются до 31 октября 2023 года включительно.
Там добавили, что деньги могут получить и те лица, которые покинули территорию после 6 июня.
Украина будет восстанавливать разрушенную оккупантами Каховскую дамбу. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это вызвало масштабные затопления на юге Украины, повлекло за собой гуманитарную и экологическую катастрофу. При этом сумма прямого ущерба составила по меньшей мере 2 млрд долларов.
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