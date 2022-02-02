Названа самая большая проблема дистанционного обучения

Согласно проведенному опросу в рамках исследования "Доступ к образованию во время ограничений COVID-19", почти 80% опрошенных считают самой большой проблемой дистанционного обучения - отсутствие технического обеспечения учащихся и учителей.
Об этом сообщила заведующая Центром социальных экспертиз имени Юрия Саенко при Институте социологии НАН Украины Гульбаршин Чепурко во время онлайн-форума, организованного Программой "U-LEAD с Европой", представляя результаты исследования "Доступ к образованию во время ограничений COVID-19".
Чепурко добавила, что участники опроса среди проблем дистанционного обучения также указали ненормированный рабочий день учителей - 32%, а каждый пятый опрошенный отметил отсутствие у учителей современных мобильных устройств.
Исследования проводились в течение января-февраля 2021 года в 5 областях (Винницкая, Днепропетровская, Херсонская, Черниговская, Черновицкая). Количество охваченных районов - 22, территориальных громад - 31, населенных пунктов - 54, общее количество респондентов - 150 человек. Участие в опросе приняли преимущественно должностные лица территориальных громад и местных управлений образования.
Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развитию «U-LEAD с Европой» совместно финансируется ЕС и его государствами-членами Германией, Польшей, Швецией, Данией, Эстонией и Словенией для поддержки Украины на пути к укреплению местного самоуправления. U-LEAD способствует прозрачному, подотчетному и многоуровневому управлению в Украине, которое соответствует потребностям граждан, и расширяет возможности громад.
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