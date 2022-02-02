Названа самая большая проблема дистанционного обучения

19:35 14 Май Киев, Украина

Согласно проведенному опросу в рамках исследования "Доступ к образованию во время ограничений COVID-19" , почти 80% опрошенных считают самой большой проблемой дистанционного обучения - отсутствие технического обеспечения учащихся и учителей.

Об этом сообщила заведующая Центром социальных экспертиз имени Юрия Саенко при Институте социологии НАН Украины Гульбаршин Чепурко во время онлайн-форума, организованного Программой "U-LEAD с Европой", представляя результаты исследования "Доступ к образованию во время ограничений COVID-19".

"Наибольшие трудности в сфере обучения касались технических вопросов. 78% заявили, что был ограничен доступ отдельных учащихся к компьютерной технике. В семье могут быть двое-трое школьников, родители, которые работают дистанционно, поэтому доступ был ограничен. На втором месте - отсутствие у учащихся современных мобильных устройств - компьютеров и других гаджетов (63%), отсутствие интернет-связи (55%)", - сказала она.

Чепурко добавила, что участники опроса среди проблем дистанционного обучения также указали ненормированный рабочий день учителей - 32%, а каждый пятый опрошенный отметил отсутствие у учителей современных мобильных устройств.



Исследования проводились в течение января-февраля 2021 года в 5 областях (Винницкая, Днепропетровская, Херсонская, Черниговская, Черновицкая). Количество охваченных районов - 22, территориальных громад - 31, населенных пунктов - 54, общее количество респондентов - 150 человек. Участие в опросе приняли преимущественно должностные лица территориальных громад и местных управлений образования.



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