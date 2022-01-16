Названа цель самой масштабной кибератаки на госсайты Украины

Как стало известно из сообщения в Facebook главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, нашумевшая кибератака госсайтов Украины была направлена на доступ к правам компании-администратора этих сайтов.
В условиях гибридной войны такая атака говорит об откровенной активизации киберфронта. Глава Минцифры заверил, что будут направлены все необходимые силы на укрепление системы кибербезопасности страны.
Как уточнил Федоров, из 70-ти государственных сайтов хакерам удалось вскрыть 10. При этом нападавшим не удалось ни изменить контент данных страниц, ни добиться доступа к персональным данным, поскольку эти сайты не содержали реестровых данных. Почти все взломанные сайты восстановлены и продолжают работать.
Напомним, крупнейшая за последние четыре года кибератака произошла ночью с 13 на 14 января. В результате приостановили работу 70 правительственных и региональных сайтов Украины, в том числе МИД, ГСЧС, Минэнерго, Минфина и другие.
По мнению экспертов Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, атака была осуществлена кибервойсками России.
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