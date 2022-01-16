Названа цель самой масштабной кибератаки на госсайты Украины

10:46 15 Январь Киев, Украина

Как стало известно из сообщения в Facebook главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, нашумевшая кибератака госсайтов Украины была направлена на доступ к правам компании-администратора этих сайтов.

В условиях гибридной войны такая атака говорит об откровенной активизации киберфронта. Глава Минцифры заверил, что будут направлены все необходимые силы на укрепление системы кибербезопасности страны.

Как уточнил Федоров, из 70-ти государственных сайтов хакерам удалось вскрыть 10. При этом нападавшим не удалось ни изменить контент данных страниц, ни добиться доступа к персональным данным, поскольку эти сайты не содержали реестровых данных. Почти все взломанные сайты восстановлены и продолжают работать.

"По требованию СБУ и Госспецсвязи, портал Дія был отключен, чтобы локализовать радиус удара. Приложение Дія работало и работает стабильно", - сказал министр.

Напомним, крупнейшая за последние четыре года кибератака произошла ночью с 13 на 14 января. В результате приостановили работу 70 правительственных и региональных сайтов Украины, в том числе МИД, ГСЧС, Минэнерго, Минфина и другие.

По мнению экспертов Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, атака была осуществлена кибервойсками России.