Наводнения в Словении: украинские спасатели завершили восстановительные работы

14:34 28 августа Киев, Украина

Украинские спасатели завершили восстановительные работы в Словении и направляются на Родину. Все задачи по ликвидации последствий наводнений, поставленные перед специалистами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), были выполнены.



Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.