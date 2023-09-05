Наводнения в Словении: украинские спасатели завершили восстановительные работы
14:34 28 августа Киев, Украина
Украинские спасатели завершили восстановительные работы в Словении и направляются на Родину. Все задачи по ликвидации последствий наводнений, поставленные перед специалистами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), были выполнены.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
"Местные жители всячески поддерживали наших спасателей: поднимали украинские флаги, угощали сладостями, кофе, дети дарили рисунки. Однако, несмотря на столь теплый прием, спасатели признаются, что очень скучали по своим семьям и домам. Поэтому с чувством удовольствия от проделанной работы наши спасатели возвращаются в Украину",
- говорится в сообщении МВД
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