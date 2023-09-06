Наводнения в Словении: украинские спасатели изменили направление русла одной из рек

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые отправились в Словению помогать ликвидировать последствия наводнений, изменили направление русла размытой реки Савинья.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Там отмечают, что это был размытый участок берега, который нужно было укрепить. Спасатели работали в течение пяти дней, чтобы предотвратить дальнейший оползень, размывание противоположного берега и новые разрушения жилых домов.
Также отмечается, что работники ГСЧС расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 метров дамбы и укрепили около 500 метров берега.
Вместе с этим спасатели помогали местным жителям разбирать дом и три деревянных конструкции, разрушенных наводнением.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Там отмечают, что это был размытый участок берега, который нужно было укрепить. Спасатели работали в течение пяти дней, чтобы предотвратить дальнейший оползень, размывание противоположного берега и новые разрушения жилых домов.
Также отмечается, что работники ГСЧС расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 метров дамбы и укрепили около 500 метров берега.
Вместе с этим спасатели помогали местным жителям разбирать дом и три деревянных конструкции, разрушенных наводнением.
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