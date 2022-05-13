«Наука - это она»: в МИД открылась выставка, рассказывающая об украинских женщинах-ученых

Наука не только для мужчин и лучшее этому подтверждение, это выдающиеся достижения украинских женщин-ученых, именно таким женщинам посвящена выставка «Наука - это она».
На выставке, открывшейся в Министерстве иностранных дел, представлены портреты 12 выдающихся украинских женщин-ученых и 12 эссе, посвященных достижениям каждой из них.
На выставке можно узнать о том, какой неоценимый вклад в науку сделали кибернетик и програмист Катерина Ющенко, математик Марина Вязовская, нейроморфолог Галина Скибо и другие.
По мнению первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, работу и достижения ведущих украинских ученых сегодня нужно особенно популяризировать, поскольку это очень важный элемент продвижения Украины в целом.
Инициатива реализуется благотворительным проектом STEM is FEM при поддержке Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и "ООН-Женщины" в Украине в рамках глобальной кампании "Поколение равенства", посвященной вопросам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.
Выставку планируют презентовать не только в Киеве, но и в других городах Украины, а также за рубежом.
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