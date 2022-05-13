«Наука - это она»: в МИД открылась выставка, рассказывающая об украинских женщинах-ученых

18:51 10 августа Киев, Украина

Наука не только для мужчин и лучшее этому подтверждение, это выдающиеся достижения украинских женщин -ученых, именно таким женщинам посвящена выставка «Наука - это она».

На выставке, открывшейся в Министерстве иностранных дел, представлены портреты 12 выдающихся украинских женщин-ученых и 12 эссе, посвященных достижениям каждой из них.

На выставке можно узнать о том, какой неоценимый вклад в науку сделали кибернетик и програмист Катерина Ющенко, математик Марина Вязовская, нейроморфолог Галина Скибо и другие.

"По всему миру насчитывается в среднем 30% женщин, которые занимаются научной деятельностью. В Украине их количество значительно выше, но всё же не превышает 50%. Я думаю, что истории этих женщин послужат примером для молодых девушек выбрать этот карьерный путь", — рассказала Эрика Квапилова, представитель офиса "ООН-Жещины" в Украине.

По мнению первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, работу и достижения ведущих украинских ученых сегодня нужно особенно популяризировать, поскольку это очень важный элемент продвижения Украины в целом.

"Когда сочетаются женщины и наука, это дает вау-эффект. Мы все стигматизируем часто роль женщины, особенно в консервативных обществах. И мне кажется, что украинское общество сейчас в таком транзите. Очень важно вплетать тех наших ведущих ученых, которые своими открытиями изменили мир. Это очень важный элемент продвижения Украины", — отметила Эмине Джапарова.

Инициатива реализуется благотворительным проектом STEM is FEM при поддержке Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и "ООН-Женщины" в Украине в рамках глобальной кампании "Поколение равенства", посвященной вопросам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.



Выставку планируют презентовать не только в Киеве, но и в других городах Украины, а также за рубежом.