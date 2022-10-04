Насколько украинцы готовы к отопительному сезону - результаты опроса

15:10 04 октября Киев, Украина





Респондентов попросили оценить, насколько они считают свои семьи готовыми к возможным проблемам отопления зимой, о которых предупреждают центральные и местные власти.



Большинство респондентов (70%) ответили, что их дом скорее или полностью готов к возможным проблемам с отоплением. Из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что «еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки». Не считают себя готовыми 24% украинцев, из них 12% совсем не Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос о готовности украинцев к отопительному сезону.Респондентов попросили оценить, насколько они считают свои семьи готовыми к возможным проблемам отопления зимой, о которых предупреждают центральные и местные власти.Большинство респондентов (70%) ответили, что их дом скорее или полностью готов к возможным проблемам с отоплением. Из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что «еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки». Не считают себя готовыми 24% украинцев, из них 12% совсем не

готовы.

Лучше считают себя подготовленными жители Запада Украины, не-ВПЛ и более состоятельные респонденты, отмечают в

КМИС.

Зиму 2022-2023 годов называют «самой сложной за все годы независимости». Тарифы на тепло не будут подниматься. В то же время глава «Нафтогаза» заявлял , что отопительный сезон начнут позже, а закончат раньше.



По состоянию на конец сентября Кабмин оценивал готовность теплоэнергетической системы к зиме в 88%.