Насиловали и мародерили: оккупант из Бучи рассказал о преступлениях российских солдат

Российский военный из 64-й мотострелковой бригады, обвиняемой в преступлениях в Буче, Никита Чибрин, во время одного из своих интервью, подтвердил убийства украинцев.
Также Чибрин подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке.
Военнослужащий пытаясь хоть как-то оправдать поступки своих сослуживцев, рассказал, что солдаты находятся в ужасных условиях на фронте.
Также, по словам Чибрина, российским солдатам обещали, что их отправят домой. Командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хотел покинуть фронт или за попадание в плен.
Чибрин притворялся на фронте безумным, чтобы его не отправили на передовую. Из-за того, что он скрылся и отказался стрелять, от него, по его же словам, "отвернулись все, в том числе семья".
Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: «Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания».
Вот полное его интервью:
В армию Чибрин пошел летом 2021 года — по его собственному признанию, из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. В этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке.
16 июня он смог покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в россию. После побега он связался с правозащитниками из Gulаgu.nеt, чтобы те помогли ему покинуть россию. 15 ноября он приземлился в Мадриде, где сразу попросил политубежища. По словам Чибрина, пока его заявление находится на рассмотрении, его разместят во временном центре для беженцев.
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