Насиловали и мародерили: оккупант из Бучи рассказал о преступлениях российских солдат

09:26 21 ноября Киев, Украина

Российский военный из 64-й мотострелковой бригады, обвиняемой в преступлениях в Буче, Никита Чибрин, во время одного из своих интервью, подтвердил убийства украинцев.

«Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. «Синдром Рэмбо» включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства», - сообщил он журналистам The Insider.

Также Чибрин подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке.

«У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили», - рассказал Чибрин.

Военнослужащий пытаясь хоть как-то оправдать поступки своих сослуживцев, рассказал, что солдаты находятся в ужасных условиях на фронте.

«Люди не были долго в нормальном мире. У них не было нормальных условий. Украинская армия показывала кадры окопа, где у них все по-человечески: убежище, изоляция от влаги, кровати нормальные, электричество. У армии Украины отношение к своим солдатам намного лучше», - заявил он.

Также, по словам Чибрина, российским солдатам обещали, что их отправят домой. Командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хотел покинуть фронт или за попадание в плен.

«Всех запугивали тем, что член или яйца отрежут, или что-то еще сделают».

Чибрин притворялся на фронте безумным, чтобы его не отправили на передовую. Из-за того, что он скрылся и отказался стрелять, от него, по его же словам, "отвернулись все, в том числе семья".

«Я для них предатель Родины и все. А что, мне надо было идти на войну и убивать мирных жителей украинцев? Идти в тюрьму? Остается третий вариант — просто уехать», - рассказал окккупант.

Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: «Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания».

Вот полное его интервью:

В армию Чибрин пошел летом 2021 года — по его собственному признанию, из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. В этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке.