Нашей армии 30 лет: артисты и спортсмены поздравили военнослужащих

19:39 06 Декабрь Киев, Украина

Известные украинские артисты и спортсмены поздравили военнослужащих с 30-летием Вооруженных Сил. Каждый из них поделился, какой видит современную украинскую армию.
«Вместе с украинским народом наши солдаты борются за Независимость. Воюют, уничтожают врагов и... к сожалению, хоронят своих собратьев.
 
За последние годы украинская армия приобрела уникальный практический опыт ведения боевых действий, стала одной из самых мощных, наиболее боеспособных, опытных армий Европы.

Пока украинская армия — это профессионализм, сила и мужество, красота и мощь, героизм, закаленный на поле боя...»
Торжества ко Дню украинской армии проходят одновременно в 6 городах – Харькове, Одессе, Краматорске, Львове и военном городке Озерное Житомирской области.

День ВСУ - национальный праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году Закона Украины "О ВСУ и обороне"