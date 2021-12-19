Нашей армии 30 лет: артисты и спортсмены поздравили военнослужащих

Известные украинские артисты и спортсмены поздравили военнослужащих с 30-летием Вооруженных Сил. Каждый из них поделился, какой видит современную украинскую армию.
Торжества ко Дню украинской армии проходят одновременно в 6 городах – Харькове, Одессе, Краматорске, Львове и военном городке Озерное Житомирской области.
День ВСУ - национальный праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году Закона Украины "О ВСУ и обороне"
День ВСУ - национальный праздник отмечается ежегодно 6 декабря – в день принятия в 1991 году Закона Украины "О ВСУ и обороне"
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