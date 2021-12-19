Нашей армии 30 лет: артисты и спортсмены поздравили военнослужащих

«Вместе с украинским народом наши солдаты борются за Независимость. Воюют, уничтожают врагов и... к сожалению, хоронят своих собратьев.

За последние годы украинская армия приобрела уникальный практический опыт ведения боевых действий, стала одной из самых мощных, наиболее боеспособных, опытных армий Европы.



Пока украинская армия — это профессионализм, сила и мужество, красота и мощь, героизм, закаленный на поле боя...»