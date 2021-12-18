Население Украины может уменьшиться вдвое

Ежегодно численность населения Украины уменьшается на 250 тысяч человек. Ученые провели исследования и спрогнозировали, что количество украинцев к 2100 году сократится до 17,5 миллиона.
По данным исследования международной группы ученых, опубликованном в медицинском журнале Lancet.
Так, согласно показателям, в Украине до конца 21-го века численность населения может снизиться с 44,6 миллиона до 17,5 миллиона человек.
Согласно прогнозу ученых, одновременно численность населения мира вырастет до 9,73 миллиарда до 2064 года, а к концу века снизится до 8,79 миллиарда.
Согласно результатам оценки численности населения Украины, представленных в начале года, численность фактического населения Украины составляет 37 289 000 человек.
Согласно прогнозу ученых, одновременно численность населения мира вырастет до 9,73 миллиарда до 2064 года, а к концу века снизится до 8,79 миллиарда.
Согласно результатам оценки численности населения Украины, представленных в начале года, численность фактического населения Украины составляет 37 289 000 человек.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии