Население Украины может уменьшиться вдвое

18:06 16 Июль Киев, Украина

Ежегодно численность населения Украины уменьшается на 250 тысяч человек. Ученые провели исследования и спрогнозировали, что количество украинцев к 2100 году сократится до 17,5 миллиона.

По данным исследования международной группы ученых, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

"Ожидается, что в 23 странах, включая Японию, Таиланд, Испанию и Украину, численность населения сократится на 50% и более", - говорится в исследовании.

Так, согласно показателям, в Украине до конца 21-го века численность населения может снизиться с 44,6 миллиона до 17,5 миллиона человек.



Согласно прогнозу ученых, одновременно численность населения мира вырастет до 9,73 миллиарда до 2064 года, а к концу века снизится до 8,79 миллиарда.



Согласно результатам оценки численности населения Украины, представленных в начале года, численность фактического населения Украины составляет 37 289 000 человек.