Население двух районов Харькова осталось без тепла из-за аварии на теплосети

В Харькове произошла масштабная авария на теплосети. В результате, Немышлянский и Индустриальный районы города остались без отопления. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает КП Харьковские тепловые сети.
Также отмечено, что участок 95-й магистрали в Немышлянском районе диаметром 1000 мм не выдержал жесткого режима перепадов напряжения.
Сообщается, что 95 магистраль - одна из старейших тепловых артерий города, несущая большую нагрузку по транспортировке тепла от ТЭЦ-3. Наиболее проблемный участок удалось заменить во время ремонтной кампании.
Во временное отключение попали дома в Немышлянском и Индустриальном районах города, ограниченные следующими улицами:
- ул. Рыбалка;
- ул. Филипова;
- ул. Багратиона;
- пр-т Александровский;
- пр-т Героев Харькова;
- ул. Ощепкова;
- ул. Ак. Подгорного;
- пров. Снегиревский;
- ул. Танкопия;
- ул. Харьковских дивизий;
- бульв. Б. Хмельницкого;
- ул. Северина Потоцкого.
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