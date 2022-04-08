Население Бучи сейчас почти в десять раз меньше, чем было до войны
20:04 05 апреля Киев, Украина
После освобождения Бучи от российских оккупантов там осталось всего 3700 человек. В 2021 году население Бучи оценивалось примерно в 30 тысяч человек.
Тем, кто эвакуировался из Бучи, пока не советуют возвращаться в город – продолжаются работы по разминированию.
«Это происходит по такой последовательности. Разминирование сегодня вы видите примеры взрывоопасных предметов, которые находят ежедневно тысячами. Затем работа с телами погибших, фиксация правонарушений, военных преступлений, которые совершены армией РФ. И только после этого сюда могут начинать возвращаться местные жители», –
сказал министр внутренних дел Денис Монастырский
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Денис Монастырский также отметил, что только за вчерашний день спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.
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