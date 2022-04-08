Население Бучи сейчас почти в десять раз меньше, чем было до войны

20:04 05 апреля Киев, Украина

После освобождения Бучи от российских оккупантов там осталось всего 3700 человек. В 2021 году население Бучи оценивалось примерно в 30 тысяч человек.

Тем, кто эвакуировался из Бучи, пока не советуют возвращаться в город – продолжаются работы по разминированию.

«Это происходит по такой последовательности. Разминирование сегодня вы видите примеры взрывоопасных предметов, которые находят ежедневно тысячами. Затем работа с телами погибших, фиксация правонарушений, военных преступлений, которые совершены армией РФ. И только после этого сюда могут начинать возвращаться местные жители», – сказал министр внутренних дел Денис Монастырский

Денис Монастырский также отметил, что только за вчерашний день спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.