Нарушителя карантина оправдали по формальным причинам

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В Днепровском райсуде Киева вынесен оправдательный приговор в отношении скандально известного нарушителя карантинных правил Валентина Бурьянова.

Днепровский районный суд Киева 20 июля вынес оправдательный приговор по делу о нарушении карантинных правил. Об этом сообщил выступивший в роли подсудимого Валентин Бурьянов.

Дело Бурьянова приобрело широкую огласку в средствах массовой информации. 6 апреля 2020 года в Гидропарке правоохранители задержали Бурьянова, который переплыл канал, чтобы проникнуть на спортивную площадку, доступ к которой был перекрыт.

Бурьянову инкриминировалось нарушение карантинных ограничений. Однако судья признал, что протокол составлен неверно. В нем не были указаны ни свидетели правонарушения, ни понятые, не было подписей и не указано, какой вред причинил правонарушитель.

На основании того, что протокол составлен неверно суд не счел возможным применить наказание к подсудимому.

В суд Валентин Бурьянов прибыл верхом на коне. Прессе он пояснил, что таким образом хотел подчеркнуть средневековое отношение к закону и правам человека в Украине.