Нарушение прав и свобод в Нацзаповеднике "Киево-Печерская Лавра": Омбудсмен проводит расследование

11:42 05 сентября Киев, Украина





Речь идет об ограничении права на свободу передвижения, права на жизнь, а также пытках голодом на территории Национального заповедника Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о возможных нарушениях прав и свобод человека, о которых заявлено в обращении адвоката, действующего в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Мужского монастыря Украинской Православной Церкви.Речь идет об ограничении права на свободу передвижения, права на жизнь, а также пытках голодом на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"

"Чтобы выяснить обстоятельства, мы открыли производство по факту поданного заявления и направили запросы в ряд органов государственной власти. Кроме того, мой Представитель по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов Михаил Спасов совершил мониторинговый визит в национальный заповедник, в частности в корпуса №57 и №58, о которых говорится в заявлении адвоката", - написал Лубинец.

Совместно с другими работниками Секретариата Спасов провел осмотр корпусов, условия пребывания в них, а также провел опрос с целью выяснения оснований и имеющихся жалоб. Также мониторинговая группа пообщалась с руководством Национального заповедника и представителями Нацпола.

"По результатам визита мы подготовим отчет. В то же время, прошу воздержаться представителей заявителя, а также другие стороны производства от провокационных и ложных заявлений о деятельности Офиса Омбудсмена!", - сказал Лубинец.

Лубинец напоминил, что комплекс построек Киево-Печерской Лавры является государственной собственностью, а его распорядителем является Национальный заповедник «Киево-Печерская Лавра». Кроме того, 10 августа этого года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил исковые требования Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» и обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру Мужской монастырь Украинской Православной Церкви устранить препятствия в пользовании имуществом. По известной информации, обитатели монастыря и паломники отказались покидать корпуса №57 и №58.