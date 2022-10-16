Народный топ: названы самые выдающиеся украинцы всех времен

Социологи выяснили, кого украинцы считают выдающимися личностями своей страны всех времен. Лидером рейтинга Народный ТОП стал Тарас Шевченко (63,9%).
В первую пятерку выдающихся украинцев вошли Владимир Зеленский (29,8%), Леся Украинка (19,6%), Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).
В десятку Народного ТОПа попали Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7,7%) ).
Вторую десятку составили Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).
Третью – Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский ( 1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).
Открытый опрос провела социологическая группа Рейтинг.
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