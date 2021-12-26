Наркоманский День Рождения Мадонны

Певица Мадонна, которая недавно отпраздновала свой 62 День Рождения, выложила скандальные фото в своем Instagram. На своем «бёздей пати» она во всю курила марихуану и демострировала на фото целые тарелки с травой.

Праздник звезда устроила на Ямайке, где отдыхала со своими друзьями. Для вечеринки певица выбрала белое вышитое платье в пол, разноцветные бусы, объемный браслет и легкий макияж.

На одном из роликов артистка показала, как готовиться к празднику, сидя на полу в ванной и заматывая бинтом ступню.

Затем звезда сменила наряд на голубое платье с цветочным принтом и снялась со своим возлюбленным, танцором Ахламаликом Уильямсом. Также певица позировала с тарелкой марихуаны и самокруткой во рту.