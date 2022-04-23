Напутствующая речь президента украинским олимпийцам. ВИДЕО

Сегодня, 23 июля в Токио стартовали летние олимпийские игры, в связи с этим Владимир Зеленский передал видеопоздравление украинским спортсменам с напутствующими словами.
Он отметил, что благодаря олимпийским спортсменам сине-желтый флаг поднимали в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Украина ...".
Зеленский также отметил, что хотя Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец, поскольку сердца украинцев будут полны поддержки и веры в победы своих олимпийцев.
"Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы!", - призвал Зеленский, пожелав спортсменам вернуться без травм.
Он отметил, что благодаря олимпийским спортсменам сине-желтый флаг поднимали в разных уголках планеты под "Ще не вмерла Украина ...".
Зеленский также отметил, что хотя Олимпиада состоится при пустых трибунах, она не будет иметь пустых сердец, поскольку сердца украинцев будут полны поддержки и веры в победы своих олимпийцев.
"Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы - это эмоции от победы, гордость за то, что мы - украинцы!", - призвал Зеленский, пожелав спортсменам вернуться без травм.
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