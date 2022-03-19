Направления гуманитарных коридоров на 18 марта

09:52 18 марта Киев, Украина

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

📌 Движение по коридору частного автотранспорта.

📌 Автобусы отправлены из Запорожья в Бердянск.

📌 Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.

📌 Тем, кто идет пешком, организована помощь в г. Мангуш.

2. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

📌 Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами.

3. Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава

📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

4. Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава

📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.

5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

📌 Из Сум эвакуация на частном автотранспорте.

📌 Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.

6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.

7. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава

📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.

‼️ Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) из Харькова и Славянска в Балаклею и Изюм Харьковской области.