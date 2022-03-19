Направления гуманитарных коридоров на 18 марта

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
📌 Движение по коридору частного автотранспорта.
📌 Автобусы отправлены из Запорожья в Бердянск.
📌 Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.
📌 Тем, кто идет пешком, организована помощь в г. Мангуш.
2. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
📌 Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами.
3. Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава
📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
4. Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава
📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
📌 Из Сум эвакуация на частном автотранспорте.
📌 Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.
📌 Движение по коридору частного автотранспорта.
📌 Автобусы отправлены из Запорожья в Бердянск.
📌 Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.
📌 Тем, кто идет пешком, организована помощь в г. Мангуш.
2. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
📌 Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами.
3. Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава
📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
4. Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава
📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.
5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава
📌 Из Сум эвакуация на частном автотранспорте.
📌 Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.
6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.
7. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава
📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.
‼️ Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) из Харькова и Славянска в Балаклею и Изюм Харьковской области.
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