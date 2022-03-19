Направления гуманитарных коридоров на 18 марта

09:52 18 марта Киев, Украина





📌 Движение по коридору частного автотранспорта.



📌 Автобусы отправлены из Запорожья в Бердянск.



📌 Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.



📌 Тем, кто идет пешком, организована помощь в г. Мангуш.



2. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава



📌 Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами.



3. Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава



📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.



4. Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава



📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.



5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава



📌 Из Сум



📌 Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации. 1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье📌 Движение по коридору частного автотранспорта.📌 Автобусы отправлены из Запорожья в Бердянск.📌 Продолжается движение бензовоза из Васильевки для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.📌 Тем, кто идет пешком, организована помощь в г. Мангуш.2. Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава📌 Возможно движение в колонне частного автотранспорта вместе с автобусами.3. Большая Писаревка – Ахтырка – Хухра – Котельва – Полтава📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.4. Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны – Полтава📌 Возможно движение в колонне на личном транспорте вместе с автобусами.5. Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава📌 Из Сум эвакуация на частном автотранспорте.📌 Из Лохвицы будут отправлены автобусы для эвакуации.



6. Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава



📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.



7. Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава



📌 Движение на частном автомобильном транспорте в колонне автобусов.



‼️ Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) из Харькова и Славянска в Балаклею и Изюм Харьковской области.