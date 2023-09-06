НАПК запустило Единый портал для сообщений о коррупции

12:18 06 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба НАПК.



Как пояснили в НАПК, портал - это один из инструментов реализации антикоррупционной политики, создание которого предусматривают закон "О предотвращении коррупции" и Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с 6 сентября запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.Об этом сообщила пресс-служба НАПК.Как пояснили в НАПК, портал - это один из инструментов реализации антикоррупционной политики, создание которого предусматривают закон "О предотвращении коррупции" и Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы.

"Единственный портал сообщений обличителей - это внутренний канал сообщения, который экономит бюджет всех институтов и организаций на разработку собственного механизма", - рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, эффективное функционирование Портала является частью требований к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

"Таким образом, выполнены их рекомендации и интегрирован опыт других успешных государств по построению взаимодействия с обличителями. Следует отметить, что подключение организаций к Порталу будет происходить согласно графику очередности подключения утвержденного НАПК", - добавил чиновник.

Если какое-либо учреждение пока не подключено к порталу, о коррупции там можно сообщить по другим доступным каналам, отметил Новиков.