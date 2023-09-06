НАПК запустило Единый портал для сообщений о коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с 6 сентября запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Как пояснили в НАПК, портал - это один из инструментов реализации антикоррупционной политики, создание которого предусматривают закон "О предотвращении коррупции" и Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы.
Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Как пояснили в НАПК, портал - это один из инструментов реализации антикоррупционной политики, создание которого предусматривают закон "О предотвращении коррупции" и Государственная антикоррупционная программа на 2023-2025 годы.
По его словам, эффективное функционирование Портала является частью требований к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Если какое-либо учреждение пока не подключено к порталу, о коррупции там можно сообщить по другим доступным каналам, отметил Новиков.
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