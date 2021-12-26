НАН Украины: смертность от коронавируса находится в завершающей фазе плато

Двухнедельный прогноз НАН Украины обещает через одну-две недели заметный спад заболеваемости коронавирусом в Украине.
Данная информация появилась на сайте НАН Украины в среду, 21 апреля.
Сейчас среднее количество новых выявлений - 12743 человек в день.
В НАН также ожидают снижение смертности от коронавируса.
В НАН также ожидают снижение смертности от коронавируса.
"Ожидается снижение смертности в ближайшие дни", - сообщили в НАН.
Ученые отмечают, что смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато.
Ученые отмечают, что смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато.
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