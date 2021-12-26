НАН Украины: смертность от коронавируса находится в завершающей фазе плато

10:22 21 Апрель Киев, Украина

Двухнедельный прогноз НАН Украины обещает через одну-две недели заметный спад заболеваемости коронавирусом в Украине.

Данная информация появилась на сайте НАН Украины в среду, 21 апреля.

"Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равняться 10529 (Prophet) и 12369 (SEIR-U) в течение недели 21-27 апреля 2021 года и 11122 (SEIR-U) в течение недели 28 апреля - 4 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Сейчас среднее количество новых выявлений - 12743 человек в день.



В НАН также ожидают снижение смертности от коронавируса.

"Ожидается снижение смертности в ближайшие дни", - сообщили в НАН.



Ученые отмечают, что смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато.