Налоговая служба запустила мобильное приложение

С 28 сентября Государственная налоговая служба Украины создала мобильное приложение "Моя налоговая". Его можно скачать на Android и iOS.
Об этом ГНСУ сообщила в своем Facebook.
В приложении три раздела.
В разделе "Мои данные" приложения можно будет получить следующую информацию:
Об этом ГНСУ сообщила в своем Facebook.
В приложении три раздела.
В разделе "Мои данные" приложения можно будет получить следующую информацию:
- адрес регистрации и фактическое место жительства;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- состояние расчетов с бюджетом
В разделе "Услуги":
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе "Сообщения":
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из Государственного реестра физических лиц об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
Разработчики призывают людей тестировать новое приложение и сообщать о любых неисправностях, а также предлагать возможные улучшения. Мобильное приложение будут дополнять новым функционалом в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Жалобы и предложения можно отправлять по электронной почте: [email protected] или по телефону: 0 800 501 007.
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