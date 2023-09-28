Налоговая служба запустила мобильное приложение

17:55 28 сентября Киев, Украина

С 28 сентября Государственная налоговая служба Украины создала мобильное приложение "Моя налоговая". Его можно скачать на Android и iOS.

Об этом ГНСУ сообщила в своем Facebook.

В приложении три раздела.

В разделе "Мои данные" приложения можно будет получить следующую информацию:
  • адрес регистрации и фактическое место жительства;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом
В разделе "Услуги":
  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе "Сообщения":
  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из Государственного реестра физических лиц об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.
Разработчики призывают людей тестировать новое приложение и сообщать о любых неисправностях, а также предлагать возможные улучшения. Мобильное приложение будут дополнять новым функционалом в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Жалобы и предложения можно отправлять по электронной почте: [email protected] или по телефону: 0 800 501 007.