Найдено тело пропавшей в Турции украинской альпинистки

08:32 29 Май Киев, Украина

Альпинистка из Одессы Яна Кривошея собиралась вернуться из Турции в Украину 10 мая, был заранее куплен билет на обратный рейс. Но 4 мая связь с Яной пропала.

Почти три недели длились поиски пропавшей в турецких горах украинской альпинистки. Одесситку Яну Кривошею удалось найти 28 мая, но, к сожалению, уже мертвой. Тело погибшей альпинистки было обнаружено возле горы Геиксивриси. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает на своей странице в Facebook Украинский портал Турции.

По предварительной версии, девушка погибла, сорвавшись со скалы.

"В течение нескольких недель Яну искали разные команды спасателей, как местных, так и украинских. Однако тело удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что тело погибшей альпинистки была снято со скал командой поисково-спасательных служб жандармерии. Его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Известно, что последний раз телефон Яны был в сети 4 мая в районе города Манавгат. Во время поисков девушки, в горах в районе Анталии спасателям удалось найти палатку Яны: часть ее вещей была на месте, но отсутствовали два рюкзака.

Поисково-спасательную операцию местные власти развернули и в самом городе Манавгат, поскольку силовики рассматривали версию, что украинская альпинистка Яна Кривошея могла пропасть не в горах, а именно в населенном пункте.

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