16:35 13 января Киев, Украина

На декабрь 2022 года жители Украины выражают наибольшее доверие Вооруженным силам. При этом за последний год уровень доверия увеличился с 72 до 96%.



Об этом свидетельствуют данные опроса , проведенного Киевским международным Институтом социологии (КМИС).

"Наибольшим доверием в Украине продолжают пользоваться Вооруженные силы, и за последний год (между декабрем 2021 и декабрем 2022 года) уровень доверия вырос 72% до 96%. Баланс доверия-недоверия ВСУ (т.е. разница между долей доверяющих и долей, кто не доверяет) составляет +96% (в декабре 2021 года было +60%)", - отмечают исследователи.

Кроме того, 84% украинцев доверяют президенту, в то время как еще в декабре 2021 года этот показатель составил 27%. В случае волонтеров доверие выросло с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%.



Также украинцы стали больше доверять Службе безопасности и Национальной полиции. Возрос уровень доверия и к Кабмину и Верховной рады.

"Прослеживается значительное улучшение доверия и двум другим силовым структурам в списке: доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а в Национальную полицию - с 30% до 58% (баланс вырос) с -14% до +45%) Также значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной рады Доверие к правительству выросло с 14% до 52% (баланс вырос с -46% до +33%) В случае парламента, хотя в целом показатели доверия не высокие, но также имеет место значительный рост доверия: с 11% до 35%, а баланс вырос с -56% до +2%", — отметили социологи.

Кроме того, жители Украины выражают большее доверие к украинским средствам массовой информации, чем в 2021 году.