Нафтогаз: за газ в декабре платим по ноябрьским тарифам

11:10 26 ноября Киев, Украина

Теплая погода, неизменные оптовые цены на закупку газа позволят сохранить декабрьские тарифы на газ на уровне ноября, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".

"Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль", - говорится в сообщении.



Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:



6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Лунный".



6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".