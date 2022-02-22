"Нафтогаз" определился с ценой на октябрь

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Также в НАК "Нафтогаз" напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и цена доставки топлива. Соответственно, чем длиннее труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.



4 гривны 70 копеек в пакете "Месячный" и 5 гривен 24 копейки в тарифе "Годовой". В октябре цена за кубометр газа остается без изменений для бытовых потребителей. Об этом сегодня сообщили в "Нафтогазе". В компании считают, что сегодняшняя ситуация на рынке позволяет сохранять стоимость газа такой. В октябре "Нафтогаз" продолжит формировать цены, опираясь на рынок. Также в крупнейшем поставщике напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и стоимость доставки топлива. Соответственно, чем длиннее ваша труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива. НАК "Нафтогаз" считает, что нынешняя ситуация на рынке позволяет сохранять стоимость газа прежней. Именно поэтому в октябре "Нафтогаз" продолжит формировать цены, опираясь на рынок.Также в НАК "Нафтогаз" напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и цена доставки топлива. Соответственно, чем длиннее труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.4 гривны 70 копеек в пакете "Месячный" и 5 гривен 24 копейки в тарифе "Годовой". В октябре цена за кубометр газа остается без изменений для бытовых потребителей. Об этом сегодня сообщили в "Нафтогазе". В компании считают, что сегодняшняя ситуация на рынке позволяет сохранять стоимость газа такой. В октябре "Нафтогаз" продолжит формировать цены, опираясь на рынок. Также в крупнейшем поставщике напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и стоимость доставки топлива. Соответственно, чем длиннее ваша труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.



В Украине заработал рынок газа. С 1 августа начали действовать новые рыночные условия в сфере газоснабжения для населения. Теперь каждый гражданин может сменить компанию, которая поставляет газ в его доме. Потому выбор есть.