"Нафтогаз" определился с ценой на октябрь

НАК "Нафтогаз" считает, что нынешняя ситуация на рынке позволяет сохранять стоимость газа прежней. Именно поэтому в октябре "Нафтогаз" продолжит формировать цены, опираясь на рынок.
Также в НАК "Нафтогаз" напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и цена доставки топлива. Соответственно, чем длиннее труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.
4 гривны 70 копеек в пакете "Месячный" и 5 гривен 24 копейки в тарифе "Годовой". В октябре цена за кубометр газа остается без изменений для бытовых потребителей. Об этом сегодня сообщили в "Нафтогазе". В компании считают, что сегодняшняя ситуация на рынке позволяет сохранять стоимость газа такой. В октябре "Нафтогаз" продолжит формировать цены, опираясь на рынок. Также в крупнейшем поставщике напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и стоимость доставки топлива. Соответственно, чем длиннее ваша труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.
Также в НАК "Нафтогаз" напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и цена доставки топлива. Соответственно, чем длиннее труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.
4 гривны 70 копеек в пакете "Месячный" и 5 гривен 24 копейки в тарифе "Годовой". В октябре цена за кубометр газа остается без изменений для бытовых потребителей. Об этом сегодня сообщили в "Нафтогазе". В компании считают, что сегодняшняя ситуация на рынке позволяет сохранять стоимость газа такой. В октябре "Нафтогаз" продолжит формировать цены, опираясь на рынок. Также в крупнейшем поставщике напоминают, что на окончательную стоимость газа влияет и стоимость доставки топлива. Соответственно, чем длиннее ваша труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.
В Украине заработал рынок газа. С 1 августа начали действовать новые рыночные условия в сфере газоснабжения для населения. Теперь каждый гражданин может сменить компанию, которая поставляет газ в его доме. Потому выбор есть.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии