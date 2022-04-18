На Франковщине прошли контрдиверсионные учения СБУ

17:10 19 июля Киев, Украина

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные учение в Ивано-Франковской области, спецназовцы обезвредили «злоумышленников», которые планировали взорвать объект аэродрома.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ



Задачей условных злоумышленников, среди прочего, было совершение «теракта» в одном из горсоветов на территории региона. Обучение проводили в условиях, максимально приближенных к реальным.



По легенде тренировок, три группы «диверсантов» порознь прибыли в Украину для осуществления «подрывов» оборонного объекта и органа местного самоуправления. Для выполнения задач сообщники «боевиков» обустроили на территории Прикарпатья склады с оружием и взрывчаткой, а также с украинским военным снаряжением для маскировки «под своих».





Сотрудники СБУ разоблачили две группы «злоумышленников» на подступах к аэродрому и в райцентре, где они планировали теракт в горсовете. Третью группу спецназовцы обезвредили на территории военного аэродрома.

В учениях принимали участие подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции. Кроме того, к организации проведения обучения были привлечены ветераны АТО/ООС.



По оценкам координационной группы, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионным и террористическим угрозам.