Надежда, оптимизм и тревога: ключевые эмоции украинцев во время полноформатной войны

08:03 16 сентября Киев, Украина





Надежда, оптимизм и тревога являются тремя ключевыми эмоциями украинцев как на личностном, так и на уровне государства, говорится в исследовании Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы».

Также граждане Украины часто чувствуют растерянность, уверенность, страх, интерес и тупик.

Растерянность украинцы чаще чувствуют, размышляя о собственном будущем (19%), чем когда думают о будущем Украины (9%). И наоборот, будущее государства вызывает у украинцев больше уверенности, чем собственно.



«Молодежь (18–29 лет) оптимистичнее и увереннее смотрит на будущее Украины, чем люди старше 60 лет», – отмечают социологи. Чувство

надежды на будущее государства у них одинаково сильно.

Кроме того, украинцы стали чаще ощущать оптимизм, уверенность и надежду, по сравнению с 2021 годом. В то же время ощущение тревоги и страха сохранились почти на том же уровне, что и было в прошлом году.



/>Соцопрос проводился с 5 по 12 августа 2022 года на территориях Украины, где не ведутся боевые действия. Метод опроса – с глазу на глаз.