Над "тихим" Запорожьем силами ПВО были сбиты три крылатые ракеты

12:42 07 апреля Киев, Украина

За месяц даже к постоянно звучащим сиренам тревоги человек привыкает. А когда рядом не слышно разрывов снарядов, бегать в укрытие кажется лишним и утомительным. Но власти "тихого" Запорожья настойчиво просят горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В ночь на 7 апреля украинские военнослужащие сбили над Запорожьем три крылатые ракеты. Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Вчерашний вечер и сегодняшнее утро были неспокойными. Часто и долго звучали сирены. В разных районах города люди слышали взрывы. Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом. Поэтому паниковать не нужно", - сказал он в видеообращении.

Он напомнил о том, что "сирены звучат не просто так". Куртев попросил запорожцев при уведомлении о воздушной опасности идти в безопасное место.

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Напомним, 19 марта в результате обстрела пригорода Запорожья российскими захватчиками погибли девять человек, еще 17 человек получили ранения и пять – травмированы.