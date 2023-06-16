Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания приостановил лицензии компаний на оккупированных территориях Украины

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания приостановил лицензии компаний, зарегистрированных на оккупированных территориях Украины. Решение было принято на заседании Нацсовета 1 июня и направлено на обеспечение соблюдения правового порядка в сфере медиа.
По информации, будут приостановлены лицензии 48 компаний, и в ближайшее время перечень этих компаний будет опубликован на официальном сайте Нацсовета. В связи с этим, член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что компании, желающие продолжать вещание после деоккупации территорий, должны обратиться к регулятору для возобновления действия своих лицензий.
Продление лицензий будет осуществляться с учетом времени, на которое они были приостановлены, а также времени, необходимого для восстановления вещания. Кроме того, Нацсовет принял решение об аннулировании разрешений на временное вещание на территориях, где идут активные боевые действия, а также на оккупированных территориях..
Окончательный перечень компаний, затронутых этим решением, будет опубликован на сайте Нацсовета, однако Максим Оноприенко уже указал, что список касается Луганской и Херсонской областей. Нацсовет принимает эти меры с целью поддержки правовых принципов и обеспечения нормального функционирования медиа-среды в Украине.
По информации, будут приостановлены лицензии 48 компаний, и в ближайшее время перечень этих компаний будет опубликован на официальном сайте Нацсовета. В связи с этим, член Нацсовета Максим Оноприенко отметил, что компании, желающие продолжать вещание после деоккупации территорий, должны обратиться к регулятору для возобновления действия своих лицензий.
Продление лицензий будет осуществляться с учетом времени, на которое они были приостановлены, а также времени, необходимого для восстановления вещания. Кроме того, Нацсовет принял решение об аннулировании разрешений на временное вещание на территориях, где идут активные боевые действия, а также на оккупированных территориях..
Окончательный перечень компаний, затронутых этим решением, будет опубликован на сайте Нацсовета, однако Максим Оноприенко уже указал, что список касается Луганской и Херсонской областей. Нацсовет принимает эти меры с целью поддержки правовых принципов и обеспечения нормального функционирования медиа-среды в Украине.
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