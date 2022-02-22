Украинец вживил себе под кожу 8 чипов и попал в Нацреестр рекордов

06:59 27 Май Киев, Украина

Украинский Нацреестр рекордов зарегистрировал самого чипированного украинца. Им стал Павел Клец, который вживил в свое тело восемь чипов.

С помощью чипов Павел сможет выполнять любые действия, к примеру, заводить автомобиль, открывать сейф, оплачивать покупки или проходить через турникет и открывать домофон.



То есть, он может использовать собственное тело вместо ключа или магнитной карты.



Как отмечает рекордсмен, функции электронных устройств можно изменять, а также легко доставать из-под кожи. Металлодетекторы на чипы не реагируют, так как они очень маленькие и помещаются в шприц. Процедура чипирования происходит через укол.

Известно, что стоимость одного гаджета порядка ста долларов. Клец использовал устройства, произведены в США. Все они расположены на его руках.



По словам Павла, в Украине насчитывается около десяти чипированных людей.