Украинец вживил себе под кожу 8 чипов и попал в Нацреестр рекордов

Украинский Нацреестр рекордов зарегистрировал самого чипированного украинца. Им стал Павел Клец, который вживил в свое тело восемь чипов.
С помощью чипов Павел сможет выполнять любые действия, к примеру, заводить автомобиль, открывать сейф, оплачивать покупки или проходить через турникет и открывать домофон.
То есть, он может использовать собственное тело вместо ключа или магнитной карты.
То есть, он может использовать собственное тело вместо ключа или магнитной карты.
Как отмечает рекордсмен, функции электронных устройств можно изменять, а также легко доставать из-под кожи. Металлодетекторы на чипы не реагируют, так как они очень маленькие и помещаются в шприц. Процедура чипирования происходит через укол.
Известно, что стоимость одного гаджета порядка ста долларов. Клец использовал устройства, произведены в США. Все они расположены на его руках.
По словам Павла, в Украине насчитывается около десяти чипированных людей.
По словам Павла, в Украине насчитывается около десяти чипированных людей.
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