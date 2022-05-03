Нацполиция запустила «горячую линию» для поиска пропавших и погибших в войне

11:36 03 мая Киев, Украина

Национальная полиция запустила номер «горячей линии» по поиску пропавших или погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.



По номеру 0 800 21 21 51 можно получить информацию о процедуре розыска родных или знакомых. Звонки бесплатные и принимаются

круглосуточно.

Ранее Нацполиция открыла круглосуточную «горячую линию» для родственников погибших, на которой давали консультации по похоронам. Вот ее номер: 0894201867.