Нацполиция запустила «горячую линию» для поиска пропавших и погибших в войне

11:36 03 мая Киев, Украина

Национальная полиция запустила номер «горячей линии» по поиску пропавших или погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

По номеру 0 800 21 21 51 можно получить информацию о процедуре розыска родных или знакомых. Звонки бесплатные и принимаются
круглосуточно.
Ранее Нацполиция открыла круглосуточную «горячую линию» для родственников погибших, на которой давали консультации по похоронам. Вот ее номер: 0894201867.

Нацполиция просит использовать горячие линии по назначению. По другим вопросам обращайтесь за номерами полиции региона, которые можно найти здесь.

Также в Украине работает чат-бот для поиска пропавших родственников под названием «Найди родных».