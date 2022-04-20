Нацполиция Украины запустила чат-бот для поиска детей @poshukditei_bot

Основная задача чат-бота - упрощение процедуры подачи информации о ребенке, пропавшем без вести и/или связи с которым отсутствует, в органы полиции.
Информация, которая поступит в указанную коммуникационную платформу, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшие сроки с принятием соответствующих мер в соответствии с законодательством.
Дополнительный способ связи был введен через вторжение войск России на территорию Украины и проведение ими жестких мероприятий геноцида украинского народа, в том числе в отношении детей.
Состоянием на 19 апреля в результате агрессии РФ погибло 205 детей, пострадало - 367 детей.
Информация, которая поступит в указанную коммуникационную платформу, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшие сроки с принятием соответствующих мер в соответствии с законодательством.
Дополнительный способ связи был введен через вторжение войск России на территорию Украины и проведение ими жестких мероприятий геноцида украинского народа, в том числе в отношении детей.
Состоянием на 19 апреля в результате агрессии РФ погибло 205 детей, пострадало - 367 детей.
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