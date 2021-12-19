Нацполиция пополнила свой автопарк сотней новеньких Renault Duster

11:20 06 Апрель Киев, Украина

Автопарк Нацполиции пополнен сотней новеньких Renault Duster, стоимостью 565 тыс. грн каждый.



Согласно договору от 5 апреля 2021 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 100 белых легковых автомобилей специального назначения типа универсал на базе Renault Duster по 565 тыс. грн каждый.



Кроме того, согласно информации с портала ProZorro, Нацполиция намерена закупить еще 70 легковых автомобилей спецназначения типа седан оценочной стоимостью 38,2 млн грн, а также 300 легковых автомобилей спецназначения типа универсал (кроссовер) оценочной стоимостью 168,5 млн грн, 50 автомобилей спецназначения для перевозки девяти человек, взятых под стражу, оценочной стоимостью 92,5 млн грн, 10 автомобилей спецназначения для перевозки трех человек взятых под стражу оценочной стоимостью 10,4 млн грн, 5 автомобилей спецназначения повышенной проходимости типа пикап оценочной стоимостью 4,4 млн грн, 7 легковых автомобилей спецназначения типа универсал оценочной стоимостью 3,8 млн грн, 8 автомобилей спецназначения на базе грузопассажирских минифургонов оценочной стоимостью 15,6 млн грн.