Нацполиция на время новогодних праздников усилит контроль на дорогах

10:25 03 Январь Киев, Украина

На период Новогодних праздников правительство приняло решение усилить контроль на дорогах, чтобы минимизировать риски транспортных происшествий.



В частности, речь идет о тщательной проверке водителей, особенно тех, кто находится в подозрительном состоянии. Правоохранительные органы дежурят на улицах страны и стараются не допускать вождения в нетрезвом состоянии.



На данный момент уже были случаи задержания водителей с превышающими показателями алкоголя в крови.

Об этом рассказал глава Национальной полиции: «пьяных водителей выявляли и не допускали к машинам». Он также добавил, что сотрудникам правопорядка поручено провести безопасное сопровождение организованных групп детей.



Он отметил, что «все профилактические меры направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий и предупреждение травмирования и гибели людей».



Следует также отметить, что и погода в Украине сейчас крайне нестабильная, ввиду чего на данный момент ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на трассах Кировоградской, Запорожской и Николаевской областей.



С другой стороны, синоптики прогнозируют относительно умеренную погоду вплоть до Рождества Христова. Сильных морозов не ожидается.