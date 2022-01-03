Нацполиция на время новогодних праздников усилит контроль на дорогах

На период Новогодних праздников правительство приняло решение усилить контроль на дорогах, чтобы минимизировать риски транспортных происшествий.
В частности, речь идет о тщательной проверке водителей, особенно тех, кто находится в подозрительном состоянии. Правоохранительные органы дежурят на улицах страны и стараются не допускать вождения в нетрезвом состоянии.
На данный момент уже были случаи задержания водителей с превышающими показателями алкоголя в крови.
В частности, речь идет о тщательной проверке водителей, особенно тех, кто находится в подозрительном состоянии. Правоохранительные органы дежурят на улицах страны и стараются не допускать вождения в нетрезвом состоянии.
На данный момент уже были случаи задержания водителей с превышающими показателями алкоголя в крови.
Об этом рассказал глава Национальной полиции: «пьяных водителей выявляли и не допускали к машинам». Он также добавил, что сотрудникам правопорядка поручено провести безопасное сопровождение организованных групп детей.
Он отметил, что «все профилактические меры направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий и предупреждение травмирования и гибели людей».
Следует также отметить, что и погода в Украине сейчас крайне нестабильная, ввиду чего на данный момент ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на трассах Кировоградской, Запорожской и Николаевской областей.
С другой стороны, синоптики прогнозируют относительно умеренную погоду вплоть до Рождества Христова. Сильных морозов не ожидается.
Он отметил, что «все профилактические меры направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий и предупреждение травмирования и гибели людей».
Следует также отметить, что и погода в Украине сейчас крайне нестабильная, ввиду чего на данный момент ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на трассах Кировоградской, Запорожской и Николаевской областей.
С другой стороны, синоптики прогнозируют относительно умеренную погоду вплоть до Рождества Христова. Сильных морозов не ожидается.
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