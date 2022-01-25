Нацотбор Евровидения-2022 назвал имена украинских претендентов на участие

Стали известны имена главных претендентов финала Национального отбора Евровидения. 12 февраля состоится последний и окончательный конкурс, где жюри решат, кто из украинских артистов представит страну на международном песенном соревновании «Евровидение-2022» в Турине.
Alina Pash
Алина Паш известна неординарным исполнением, зачастую в жанре рэп. Между тем прославилась благодаря совместным проектам с группой «Горячий шоколад», выступлениях в бэк-вокале «СКАЙ» и Ирины Билык. В 2017 году стала выпускницей магистратуры Киевской академии эстрадного и циркового искусства.
Cloudless
Электронная попрок-группа, прославившаяся благодаря хиту «Между мирами», который звучит в качестве саундтрека к популярному молодежному сериалу Украины – «Школа». В составе коллектива Александр Ковачев, Виктор Жуков, Юрий Каналош.
KALUSH Orchestra
Это проект, основанный группой KALUSH, который коллектив решил создать в конце 2021 года. Фишка проекта – исполнение рэп-треков под фольклорные мотивы и подача украинской аутентики.
LAUD
LAUD – сценический псевдоним Влада Каращука. Будучи еще юным, он принимал участие в различных песенных конкурсах. Закончил Киевский институт музыки имени Глиера по направлению – эстрадный вокал. Стал финалистом «Голоса страны» в 2016 году под наставничеством Ивана Дорна.
Michael Soul
Михаил Сосунов пошел по стопам родителей, связавших свою жизнь с музыкой. Родом из Белоруссии. Участвовал в нескольких конкурсах, нередко представлял композиции, написанные им самим.
Our Atlantiс
Украинская инди-поп группа, прославившаяся благодаря отдельным песням, доносящим до слушателей экзистенциальные вопросы и проблемы с окружающей средой. Участники нескольких конкурсов. Первая украиноязычная песня появилась в 2019 году.
ROXOLANA
Роксолана Сирота приехала в столицу со Львова. Изначально стала актрисой популярного украинского сериала, а в 2019 году приняла участие в конкурсе «Голос страны». В 2021 году занялась арт-проектом, объединив в нем современность и классическую украинскую поэзию.
WELLBOY
Молодой человек с настоящим именем Антон родился в небольшом селе Грунь в семье музыкантов. Отучился на режиссера эстрады и впоследствии решил покорить украинскую сцену, начав презентовать свой вокальный талант на различных конкурсах, в том числе и Х-факторе.
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