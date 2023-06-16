Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получил право проверять субъекты медиа

18:11 15 июня Киев, Украина





Эту информацию пресс-служба регулятора официально сообщила 15 июня. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания возобновил проведение проверок субъектов в сфере медиа Эту информацию пресс-служба регулятора официально сообщила 15 июня.

"Нацсовет получил право снова проводить проверки субъектов в медиа-сфере. Новые изменения, внесенные правительством 13 июня в постановление, позволяют прекратить меры государственного надзора (контроля) в условиях военного положения. С этого момента регулятор возвращается к осуществлению своих законодательных обязанностей", - отметили представители Национального совета.



Такое решение предоставляет регулятору возможность активно контролировать и проверять деятельность медиа-субъектов.



Проведение проверок будет способствовать поддержанию соответствия их деятельности законодательным нормам и нормам этики, обеспечивая надлежащий уровень качества информации и защиту интересов общества.