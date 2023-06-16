Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получил право проверять субъекты медиа

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания возобновил проведение проверок субъектов в сфере медиа.
Эту информацию пресс-служба регулятора официально сообщила 15 июня.
Эту информацию пресс-служба регулятора официально сообщила 15 июня.
Такое решение предоставляет регулятору возможность активно контролировать и проверять деятельность медиа-субъектов.
Проведение проверок будет способствовать поддержанию соответствия их деятельности законодательным нормам и нормам этики, обеспечивая надлежащий уровень качества информации и защиту интересов общества.
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