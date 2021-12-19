Национальный музей Революции выпустил видеоролик ко Дню Достоинства и Свободы

Национальный музей Революции Достоинства запустил ролик "Свободны творить будущее", в котором организаторы в своей идеи хотят показать, что нужно идти вперед, в будущее.

Революция Достоинства – событие, которое навсегда останется в истории Украины, как самое важное и героическое, и о котором украинцы всегда должны помнить. Она дала украинцам возможность решить самим, какая завтра должна быть Украина. Революция Достоинства стала частью становления новой истории Украины, где украинцы смогли отстоять на Майдане свои права и свободу.

"Революция Достоинства — выдающаяся и героическая страница нашего недавнего прошлого. Но самое важное, о чем должны помнить и что осознавать — это то, что она дала украинцам возможность самим решать, какой будет Украина завтра и куда она направляется", — отметили инициаторы видеоролика в фейсбук. Они добавили, что на Майдане украинцы отстояли основные гражданские права и свободу, которые каждому позволяют самореализацию в соответствии с его стремлениями.

Справка. «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства» – будущий мемориально-музейный комплекс, посвященный событиям Революции Достоинства. (Википедия)