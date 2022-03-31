Национальный центр Довженко опубликовал список из 100 лучших украинских фильмов

70 кинокритиков участвовали в опросе Национального центра Довженко для построения рейтинга 100 лучших фильмов Украины. Сформированный рейтинг включал в себя ленты всех времен, включая период советской Украины.
10 лучших фильмов по версии экспертов распределили места так:
- «Тени забытых предков» (1964) Сергея Параджанова
- «Земля» (1930) Александра Довженка
- «Человек с киноаппаратом» (1930) Дзиги Вертова
- «Племя» ( 2014) Мирослава Слабошпицкого
- «Каменный крест» (1968) Леонида Осыки
- «Астенический синдром» (1989) Киры Муратовой
- «Полеты во сне и наяву» (1982) Романа Балаяна
- «Белая птица с черной отметиной» (1970) Юрия Ильенка
- «Долгие проводы» (1971), Киры Муратовой
- «Вавилон ХХ» (1979), Ивана Миколайчука.
Самым древним фильмом, который вошел в топ-100, стала лента «Ордер на арест» (58 место) Георгия Тасина, которую отсняли в 1926 году.
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