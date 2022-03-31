Национальный центр Довженко опубликовал список из 100 лучших украинских фильмов

70 кинокритиков участвовали в опросе Национального центра Довженко для построения рейтинга 100 лучших фильмов Украины. Сформированный рейтинг включал в себя ленты всех времен, включая период советской Украины.

«Это попытка наконец сформировать канон того, чем является и чем было украинское кино в течение более ста лет своего существования. Фактически это список лент, рекомендованных к просмотру всем, кто интересуется украинским кинематографом» — отметил руководитель киноархива «Довженко-Центр», координатор проекта.

10 лучших фильмов по версии экспертов распределили места так:

«Тени забытых предков» (1964) Сергея Параджанова

«Земля» (1930) Александра Довженка

«Человек с киноаппаратом» (1930) Дзиги Вертова

«Племя» ( 2014) Мирослава Слабошпицкого

«Каменный крест» (1968) Леонида Осыки

«Астенический синдром» (1989) Киры Муратовой

«Полеты во сне и наяву» (1982) Романа Балаяна

«Белая птица с черной отметиной» (1970) Юрия Ильенка

«Долгие проводы» (1971), Киры Муратовой

«Вавилон ХХ» (1979), Ивана Миколайчука.

Самым древним фильмом, который вошел в топ-100, стала лента «Ордер на арест» (58 место) Георгия Тасина, которую отсняли в 1926 году.