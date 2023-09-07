Национальный банк Украины выпустил памятную монету в честь военной разведки

19:17 06 сентября Киев, Украина

Национальный банк Украины выпустил памятную монету, посвященную военной разведке страны и ее роли в защите национальных интересов. Об этом было объявлено 5 сентября через пресс-службу регулятора.



На презентации новой монеты присутствовали глава Национального банка Украины Андрей Пышный и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



На аверсе монеты, на матовом фоне, размещена эмблема Главного управления разведки. На реверсе монеты вокруг центральной части находится надпись "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА УКРАИНЫ", а также латинский лозунг военных разведчиков "SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS" (Мудрый будет господствовать над звездами). В центре реверса - изображение совы, персонифицирующей разведку, пронзающей мечом контуры территории агрессора (на лезвии меча изображен трезубец).



Памятную монету "Военная разведка Украины" можно приобрести с 6 сентября через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка Украины. Кроме того, монеты будут доступны для приобретения через банки-дистрибьюторы, включая УКРГАЗБАНК, РАДАБАНК, ТАСКОМБАНК и ПриватБанк.



Номинал данной монеты составляет 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера, и планируется выпустить до 75 000 экземпляров. Гурт монеты имеет рифленую поверхность.