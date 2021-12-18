Национальная филармония Украины: В Киеве, 3 декабря, состоится открытие 17 Международного фестиваля гитарной музыки

В Национальной филармонии Украины состоится 17 Международный фестиваль гитарной музыки «Киев-2021», который продлится до 5 декабря 2021 года. На фестивале выступят известные гитаристы Франции, Италии, Испании.
Об этом сообщает Национальная филармония Украины на своей странице Фейсбук.
В Филармонии Международный фестиваль гитарной музыки является одним из самых ожидаемых событий 2021 года. На сцене будут играть виртуозы гитарного исполнения Габриэль Бьянко (Франция), Мигель Трапага (Испания), Альберто Мезирка (Италия).
Открытие Международного фестиваля гитарной музыки состоится 3 декабря. Вместе с Киевским камерным оркестром выступит французский гитарист Габриэль Бьянко. Будет звучать музыка Иоганна Себастьяна Баха, Антуана де Лое, Антонио Хосе и Уильяма Уолтона.
На второй день Международного фестиваля, 4 декабря, испанский гитарист-виртуоз Мигель Трапага выступит сольно. Будет звучать музыка гитаристов ХІХ и ХХ веков - Дионисио Агуадо, Федерико Морено-Торробы, Хоакина Турины, Мануэля де Фальи, Агустина Барриоса.
Закрытие Международного фестиваля гитарной музыки «Киев-2021» состоится 5 декабря. Вместе с Академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины под руководством Игоря Палкина выступят Андрей Остапенко, Мигель Трапага (Испания), Альберто Мезирка (Италия). В их исполнении будут звучать произведения Максимо Диего Пухоля, Хоакина Видре Родриго, Марио Кастельнуово-Тедеско, Анджело Джилардино.
Во время концерта будет проходить онлайн-трансляция, чтобы можно было насладиться изысканной классикой в непревзойденном ее исполнении.
Во время концерта будет проходить онлайн-трансляция, чтобы можно было насладиться изысканной классикой в непревзойденном ее исполнении.
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