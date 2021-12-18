Национальная филармония Украины: В Киеве, 3 декабря, состоится открытие 17 Международного фестиваля гитарной музыки

18:20 30 Ноябрь Киев, Украина

В Национальной филармонии Украины состоится 17 Международный фестиваль гитарной музыки «Киев-2021», который продлится до 5 декабря 2021 года. На фестивале выступят известные гитаристы Франции, Италии, Испании.

Об этом сообщает Национальная филармония Украины на своей странице Фейсбук.

В Филармонии Международный фестиваль гитарной музыки является одним из самых ожидаемых событий 2021 года. На сцене будут играть виртуозы гитарного исполнения Габриэль Бьянко (Франция), Мигель Трапага (Испания), Альберто Мезирка (Италия).

Открытие Международного фестиваля гитарной музыки состоится 3 декабря . Вместе с Киевским камерным оркестром выступит французский гитарист Габриэль Бьянко. Будет звучать музыка Иоганна Себастьяна Баха, Антуана де Лое, Антонио Хосе и Уильяма Уолтона.

На второй день Международного фестиваля, 4 декабря , испанский гитарист-виртуоз Мигель Трапага выступит сольно. Будет звучать музыка гитаристов ХІХ и ХХ веков - Дионисио Агуадо, Федерико Морено-Торробы, Хоакина Турины, Мануэля де Фальи, Агустина Барриоса.